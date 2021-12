Elton e Nino Paraiba renovam contrato com Bahia até o fim de 2019

Depois de Edigar Junio e Flavio terem renovado seus vínculos com o Esporte Clube Bahia, o Tricolor anunciou a renovação de contrato com o voltante Elton e com o lateral Nino. Ambos permanecerão no time por mais uma temporada.

Elton fez 56 jogos oficiais no ano, sendo um dos atletas que mais atuou em 2018. Foram cinco assistências e três gols. Já Nino Paraíba fez 40 partidas, deu três assistências e marcou um belo gol contra o Jequié, no Campeonato Baiano.

