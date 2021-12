Elton desfalca o Bahia no primeiro jogo da final do Nordestão

O Bahia terá mais um desfalque para o jogo de ida das finais da Copa do Nordeste, que acontece na quarta-feira, 4, às 21h45, contra o Sampaio Corrêa, na Arena Castelão, em São Luís.

Com dores no joelho, o volante Elton não participou do treino realizado nesta segunda, 2, no Fazendão e acabou vetado pelo departamento médico.

Além dele, o técnico Enderson Moreira não contará com o goleiro Douglas, o meia Marco Antônio e o atacante Edigar Junio, todos ainda lesionados.

Já o atacante Júnior Brumado, que estava no departamento médico, participou do treinamento com bola e pode ser a surpresa na equipe. O elenco inclusive já viajou para o Maranhão, mas não divulgou a lista de relacionados para a partida.

Ainda nesta segunda, a CBF informou uma mudança no horário do jogo de volta da final do Nordestão, que acontece no sábado, 7, na Arena Fonte Nova: a partida agora está programada para às 17h45, quinze minutos depois do horário anteriormente divulgado.

O objetivo da mudança, de acordo com a CBF, é para “respeitar o intervalo regulamentar entre partidas de um clube”.

