Elias treina e pode jogar; Hélder está fora

Em meio a tantos problemas na escalação, o técnico do Bahia, Jorginho, poderá ter um alento para o jogo da próxima quarta-feira, 17, contra o Palmeiras, em Pituaçu: o atacante Elias voltou aos treinos e se tornou uma opção.

O jogador participou normalmente das atividades desta segunda-feira, 15, no Fazendão. Entretanto, ainda sofre com a existência de um edema na coxa direita e, segundo os médicos, possui chances mínimas de jogar contra o alviverde paulista.

Jorginho já não poderá contar com o artilheiro Souza, que ainda está em recuperação de lesão muscular. Como opções para o ataque, o comandante tricolor tem Jones Carioca, Cláudio Pitbull, Rafael, Ciro, Junior e Lulinha.

Já o volante Hélder terá que esperar mais um pouco para voltar a campo: os médicos do clube descartaram a possibilidade de o atleta atuar nesta quarta e projetou o seu retorno para o próximo sábado, 20, quando o Bahia encara o Corinthians, no Pacaembú.

O elenco do Bahia volta ao batente às 15h30 desta terça-feira, 16, quando Jorginho deverá promover os últimos ajustes na equipe antes de encarar o Palmeiras.

O duelo contra o time paulista é considerado decisivo para a pretensão do Bahia no Brasileirão: ainda com 35 pontos ganhos, o tricolor é o 16º colocado, primeiro clube à frente da zona de rebaixamento, onde está o Palmeiras, com nove pontos a menos.

