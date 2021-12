Elenco tricolor se reapresenta nesta quinta-feira

Os jogadores do Esporte Clube Bahia se apresentarão para a temporada 2019 nesta quinta-feira, 3, a partir das 14h15, no Fazendão. A pré-temporada tricolor acontecerá no Centro de Treinamento.

Diferente das últimas temporadas, não haverá regime de concentração. Os atletas serão liberados ao final de cada dia. No primeiro dia de trabalhando de 2019, o elenco fará exames e avaliações, que se encerraram na manhã de sexta-feira, 4.

Até o momento, o time só anunciou a contratação do atacante Rogério. É esperado a divulgação da contratação de Guilherme (pertence ao Corinthians, mas estava no Atlhetico), de Iago (CRB), Jean Mota (Santos) e Arthur Victor (Palmeiras).

O Esquadrão já renovou vinculo com Gilberto – que fica até dezembro de 2020 –, com o volante Elton e o lateral Nino – até o fim de 2019 – , com o atacante Edigar Junior e o volante Flávio, até 2020. O técnico Enderson Moreira também renovou seu contrato.

