Elenco do Bahia volta aos treinos de olho no Vasco

Após uma folga de três dias depois de perder a final da Copa do Nordeste para o Sampaio Corrêa, o elenco do Bahia voltou nesta quarta-feira, 11, aos treinos visando o jogo na segunda contra o Vasco, em São Januário, válido pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil.

Antes de iniciar as atividades, o técnico Enderson Moreira conversou com os jogadores. No campo, o treinador comandou um treinamento com bola, utilizando metade do gramado. O goleiro Douglas e o atacante Kayke seguem no departamento médico e não devem ter condições de jogo na segunda.

Entrevistado desta quarta, o goleiro Anderson comentou sobre a decepção com o vice no Nordestão, mas disse que o foco agora é a decisão contra o Vasco.

“Queríamos vencer, principalmente pela torcida, a festa que fizeram. Mas futebol não dá tempo de lamentações. Temos uma decisão contra o Vasco. É outra competição, mas podemos chegar”, declarou Anderson.

