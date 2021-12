Elenco do Bahia volta ao trabalho no Fazendão

Após o inesperado cancelamento do jogo contra o Paraná (ainda sem data marcada pela CBF), no último sábado, 25, pela Copa do Brasil, o elenco tricolor retornou no domingo pela manhã e ganhou a segunda-feira de folga.

Os jogadores se reapresentam na tarde desta terça, 28, no Fazendão, onde fazem o primeiro dos dois treinos de preparação para encarar o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, quinta, 1º, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Seá a volta do clube ao estádio, que teve seu gramado reformado nos últimos 60 dias.

