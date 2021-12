Elenco do Bahia volta a treinar no Fazendão nesta quarta

Após excursão nos Estados Unidos, onde disputou a Florida Cup, torneio de pré-temporada, o elenco do Bahia já começa a pensar na estreia na temporada, que será quarta-feira, 26, quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

O clube, inclsuive, já divulgou a programação de treinos para a semana. As atividades começam nesta quarta, 18, às 15h, no Fazendão. Na quinta, 19, o time treina em dois períodos, também no CT, às 9h e às 15h.

Parte do elenco já está em Salvador. No entanto, a outra parte está a caminho e deve chegar na capital baiana no decorrer desta terça, 17.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (18/01) – 15h – Treino – Fazendão

Quinta-feira (19/01) – 09h/15h – Treino – Fazendão

Sexta-feira (20/01) – 15h – Treino – Fazendão

Sábado (21/01) – 09h/15h – Treino – Fazendão

Domingo (22/01) – Descanso

