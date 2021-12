Elenco do Bahia volta a treinar nesta segunda-feira

Com outra semana livre para treinamentos, o técnico Sérgio Soares liberou seus jogadores no domingo, 21. Nesta segunda-feira, 22, o elenco volta ao Fazendão, à tarde. O zagueiro Titi, que cumpriu suspensão por três cartões amarelos no empate sem gols com o Sampaio Corrêa sexta, retorna.

O goleiro Jean, vice-campeão mundial sub-20 com a Seleção Brasileira, também deve ficar à disposição. Soares definirá quem será o titular: ele ou Douglas Pires.

Os treinos desta semana terão um convidado muito especial: de férias na Bahia, o zagueiro Dante pediu para manter a forma no Fazendão.

Torcedores em Feira

No domingo, ocorreu o 1º Encontro de Embaixadas do Bahia, em Feira de Santana. Participaram o lateral Railan e os ídolos Zé Carlos e Beijoca. Houve também carreata pelas ruas da cidade.

