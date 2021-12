Elenco do Bahia vive dia atípico e goleador fica na academia

Dividido, o elenco do Bahia viveu um dia 'diferente', na quinta, 19. Na paraibana Campina Grande, estavam o técnico Sérgio Soares e o time reserva. No Fazendão, ficaram os titulares e o auxiliar Charles Fabian.

O primeiro grupo só retornou a Salvador no final da tarde, depois do empate em 1 a 1 com o Campinense na véspera, além da vaga garantida nas quartas de final da Copa do Nordeste.

A segunda turma, por sua vez, não teve descanso. Ao contrário. Sob comando de Charles, os titulares do Esquadrão de Aço treinaram nos dois turnos. Pela manhã, houve um trabalho de posse de bola. À tarde, enfoque no condicionamento físico.

A situação 'inusitada' rendeu comentários positivos do auxiliar técnico ao trabalho em conjunto com o treinador. "Tem sido uma parceria muito boa. Sérgio tem o auxiliar dele direto, eu sou o auxiliar do clube, mas, sempre que possível, estamos conversando e trocando ideias. O mais importante disso é ter uma relação de confiança e sinceridade", afirmou Charles.

Baixas

Coube ao atacante Kieza ser a grande baixa do dia. Artilheiro tricolor nesta temporada com nove gols, ele acabou poupado das atividades. Reclamando de um incômodo no pé direito, K9 nem sequer foi a campo. Fez um trabalho à parte na academia do clube.

O médico tricolor Rodrigo Daniel informou que o problema não o preocupa para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Baiano, contra o Galícia, domingo, às 16h, na Fonte Nova. No primeiro jogo, o Bahia venceu por 5 a 0 e agora pode perder pela mesma diferença de gols que, ainda assim, se classificará para as semifinais.

Além de Kieza, outro jogador que também não participou do treino no Fazendão foi Tiago Real. O meia acabou liberado para resolver assuntos particulares e nesta sexta, 20, treinará com o elenco completo.

Após a saída do lateral esquerdo Raul, que rescindiu de forma amigável o contrato, a diretoria tricolor continua em busca de um nome para o setor. A assessoria de imprensa do clube confirmou que ainda não há novidades.

