Elenco do Bahia se reapresenta para a temporada 2013

Depois de pouco mais de um mês de merecidas férias, é hora de voltar ao batente: nesta quinta-feira, 3, o elenco do Bahia se reapresentou no Fazendão e iniciou a pré-temporada para o calendário de 2013.

Pela manhã, os jogadores foram submetidos a uma bateria de exames médicos. O meia Gabriel, que ainda se recupera de uma cirurgia no nariz, foi poupado das atividades marcadas para a tarde. Já o atacante Cláudio Pitbull reclamou de lesão no joelho esquerdo e pediu dispensa da reapresentação.

Sendo assim, estiveram presentes na atividade vespertina os goleiros Omar e Douglas; os laterais Madson, Neto, Jussandro e Ávine; os zagueiros Danny Morais, Titi, Diego e Brinner; os volantes Fahel, Kléberson e Anderson; os meias Jéferson, Anderson Talisca, Mauricio e Magno; e os atacantes Italo Melo, Rafael e Thuram.

O grupo treinou sob o comando do preparador físico Eduardo Fontes e do novo auxiliar Anderson Gomes, que submeteram os atletas a uma sessão de 30 minutos de musculação e em seguida a um circuito de corrida.

Novidades no elenco, o goleiro Douglas Pires, o defensor Brinner e o atacante Thuram foram apresentados oficialmente como os três primeiros reforços para a temporada.

Nesta sexta-feira, 4, o grupo volta a trabalhar em dois turnos. Pela manhã, parte do elenco passará por exames numa clínica particular, enquanto o restante do grupo treinará no Fazendão.

À tarde, acontece o inverso; o treino está marcado para começar às 15h no Fazendão. Na ocasião, o técnico Jorginho aproveitará para conceder a sua primeira entrevista coletiva do ano.

