Elenco do Bahia se reapresenta nesta segunda

Com folga desde a derrota para o Internacional no dia 12 de junho, o elenco do Bahia se reapresenta às 15h, no Fazendão nesta segunda-feira, 24. A equipe dirigida pelo técnico Roger Machado, terá 16 dias de inter temporada antes do retorno das competições.

As atividades na primeira semana de trabalho, acontecerão, em sua maioria, em turno único. A comissão técnica reservou apenas dois dias para trabalhos em dois períodos. Neste retorno, o esquadrão já contará com os atacantes Élber e Gilberto, que se recuperavam de lesão e ficaram fora das últimas partidas do clube.

O Bahia volta a campo no dia 10 de julho contra o Grêmio pela Copa do Brasil. O confronto está marcado para às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

adblock ativo