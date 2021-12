Elenco do Bahia se apresenta na quinta para exames físicos

Após os trinta dias regulamentares de férias, todo o elenco tricolor se apresenta na quinta-feira, 3, às 9h30, no Fazendão. Os jogadores serão submetidos a exames físicos, nos dois turnos, para avaliar as condições de cada atleta no início da temporada.

A priori, segundo a assessoria do clube, todos os atletas irão retornar e, até o momento, nenhum pediu dispensa alegando algum tipo de problema pessoal.

Ao todo, o Bahia tem no elenco 26 jogadores. A maioria faz parte da base do ano passado, que conquistou o Campeonato Baiano e ficou na 15ª colocação no Brasileiro. As caras novas ficam por conta de Diego (ex-jogador do sub-23), os atletas promovidos da base (Anderson, Talisca, Ryder, Matheus e Ítalo Melo) e o goleiro recém adquerido Douglas Pires (única contratação oficialmente confirmada até aqui).

Quem também vai se apresentar é o meia Magno, emprestado para o Ceará no segundo semestre de 2012, e que volta para compor o elenco.



adblock ativo