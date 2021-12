Elenco do Bahia retoma treinos nesta terça-feira

Faltando apenas sete rodadas para o fim do Brasileirão 2014, o Bahia permanece em uma situação difícil, ocupando a penúltima colocação na competição. O tricolor não realizou treino nesta segunda-feira, 27. No entanto, o técnico Gilson Kleina terá uma semana inteira para treinar a equipe.

Nesta terça, 28, às 9h, o time retorna ao Fazendão, e inicia os preparativos para a disputa contra o Palmeiras que acontecerá no próximo domingo, 2, às 19h, na Arena Fonte Nova. Após a derrota para o Internacional, no último sábado, 25, o time precisa voltar a vencer para não aumentar as chances de rebaixamento para a Série B.

O tricolor ganhará os reforços de Marcos Aurélio, que não entrou em campo no último sábado por questões contratuais e o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que cumpriu suspensão pela expulsão contra o Atlético Mineiro.

Já o volante Fahel, afastado do campo por uma pubalgia, e os atacantes Kieza e Rafinha serão reavaliados pelo departamento médico e devem reforçar o time no próximo domingo.

Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo diante do Inter, o zagueiro Demerson não enfrentará o Verdão. Titi, que seria o favorito para ficar com a vaga, sente dores no joelho e é dúvida.

O adversário do Tricolor também terá um importante desfalque. O atacante Henrique, artilheiro do Brasileiro, não joga por conta de suspensão.

