Elenco do Bahia realiza trabalho setorizado na Cidade Tricolor

O Bahia realizou mais uma sessão de treinamentos setorizados na manhã desta terça-feira, 30, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. Antes de irem a campo, os jogadores se exercitaram na fisioterapia e, em seguida, na academia do clube.

No gramado, houve novamente a divisão em três grupos. Zagueiros e laterais aprimoraram a linha defensiva. Os volantes trabalharam a posse de bola e marcação com pressão e, por fim, os meias e atacantes treinaram as trocas de passe e finalização.

Os goleiros iniciaram as atividades com um treino específico e, logo em seguida, concluíram os trabalhos junto com o grupo de volantes.

A equipe retorna aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, 1º, na Cidade Tricolor.

adblock ativo