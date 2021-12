Elenco do Bahia não joga a toalha após novo tropeço

Os jogadores do Bahia chegaram em clima de tristeza, nesta quarta-feira, 11, ao Fazendão, após o empate contra o ABC, na Arena Fonte Nova, que deixou o clube com pouca chance de acesso.

Experiente no futebol, Roger, de 30 anos, falou sobre a atual situação tricolor e disse confiar no acesso. "A minha palavra é acreditar. Eu cheguei aqui no clube hoje e falei com a rapaziada: 'Vamos por o sorriso no rosto'. Precisamos ter alegria para mudar a situação, buscar acertar, buscar o companheirismo de novo", explicou o centroavante, antes de completar: "Temos chance de subir. Está todo mundo tropeçando. É uma Série B muito competitiva, muito igual. Vamos buscar pensamentos bons. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar".

Já Tiago Real aproveitou para pedir desculpas e dizer que não jogou a toalha, alegando ter sido mal interpretado em entrevista após o jogo. "Ontem saí muito cansado do jogo, fisicamente e psicologicamente. Dei uma brecha e deixei uma dupla interpretação que foi interpretado da maneira que não quis passar. Não joguei a toalha, isso é uma mentira. Ninguém jogou ainda. Temos chances reais e vamos conseguir. O Bahia está vivo ainda", justificou Real, que negou qualquer confusão no vestiário após a partida.

"Algumas pessoas falaram que tinham vídeo e informações que houve briga no vestiário, jogadores se batendo, isso é mentira".

Sobre Ávine, que teria dito em uma clínica que o grupo está rachado - afirmação feita por um torcedor durante um programa de rádio -, a reportagem entrou em contato com o lateral-esquerdo para esclarecer a situação.

O atleta não atendeu o telefone, mas garantiu, por meio do aplicativo WhatsApp: "Não falei nada".

