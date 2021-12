Elenco do Bahia faz churrasco com cerveja no Fazendão

Uma postagem no Instagram agitou o dia no Bahia. A imagem em que aparecem algumas latinhas de cerveja, acompanhada da legenda “churraxx”, no perfil do meia Gustavo Ferrareis tornou pública a animada reunião na piscina do Fazendão a três dias do jogo com o Atlético-PR.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, tratou-se de um almoço de confraternização de Dia dos Pais com todo o staff do futebol. Os demais funcionários também ganharam um almoço especial, mas no refeitório.

De acordo com a apuração da reportagem, a diretoria encarou com naturalidade o churrasco, que já estaria programado desde a época em que Jorginho era o treinador.

Não teria havido excessos quanto à bebida e, por ter ocorrido em “ambiente controlado” e em “horário de folga”, não deveria trazer nenhum problema ao ambiente.

Outras reuniões semelhantes teriam ocorrido na época em que Doriva e Guto Ferreira treinavam a equipe.

O clube considera, no entanto, que Ferrareis foi “infeliz” ao postar a foto nas redes sociais, apesar de ponderar que não houve “maldade” por parte do atleta. O jogador, que atua no Esquadrão emprestado pelo Internacional, ainda não foi titular com a camisa do Bahia. Entrou no segundo tempo em 10 partidas e marcou um gol, sem conseguir grande destaque. Ele apagou a postagem pouco depois.

A festa começou após o treino da manhã desta quinta-feira, 10, por volta das 11h, e teria durado até as 14h, aproximadamente. O grupo volta a trabalhar nesta sexta, 11 e logo depois viaja para Curitiba.

adblock ativo