Elenco do Bahia é recebido com protesto de torcedores

Um grupo de torcedores insatisfeitos com a campanha do Bahia, que ocupa a 19ª colocação, no Brasileirão, foi recepcionar os jogadores no Aeroporto de Salvador nesta segunda-feira, 10.

No retorno a Salvador, parte da delegação tricolor deixou o aeroporto pelo terminal de cargas. Quem preferiu passar pelo saguão de desembarque do aeroporto foi alvo de protestos de quatro torcedores, que chegaram a jogar moedas em alguns atletas.

Nesta terça, 11, o clube faz treino em dois períodos. Já os jogadores do Vitória se reapresentam às 15h30. O treino será em Pituaçu.

5% de chance

A derrota para o Goiás, por 3 a 0, no último domingo, mostrou um time que não consegue reagir após o primeiro gol e se atrapalha todo na sequência da partida, sem esboçar qualquer tipo de reação por um melhor resultado.

Agora, ainda na penúltima colocação do Brasileiro, estacionado nos 31 pontos, o Esquadrão chega a ter 95% de probabilidade de queda, segundo o site Chance de Gol. O Infobola e a UFMG apontam números inferiores: 92% e 94%, respectivamente.

De acordo com os estatísticos do Chance de Gol, para se salvar nesta Série A, um clube precisa alcançar os 43 pontos. Então, a cinco rodadas do término da competição, O Bahia tem a obrigação de vencer quatro partidas, algo improvável para uma equipe que vive oito jogos de jejum no Brasileiro, com seis derrotas e dois empates; além de só ter vencido sete partidas até agora na competição.

adblock ativo