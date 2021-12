Elenco do Bahia é recebido com festa após triunfo em Goiânia

Um grupo de pouco mais de 50 torcedores estiveram presentes na tarde desta segunda-feira, 3, ao Aeroporto Internacional de Salvador para recepcionar o elenco do Bahia, após o triunfo sobre o Atlético-GO que manteve o time na Série A em 2013.

Entre os jogadores, os mais festejados foram o goleiro Marcelo Lomba, o meia Gabriel e o atacante Rafael Gladiador, autor do gol que selou a vitória por 1 a 0 no último domingo em Goiânia.

"O torcedor do Bahia realmente é único. Sabemos que não fizemos um bom campeonato. Mesmo assim, a gente fica feliz (pela recepção). Poderia estar sendo assim por uma situação melhor, brigando por Libertadores, Sulamericana, mas aconteceu e agora é focar para que 2013 possamos fazer uma campanha melhor", declarou o atacante, revelado na base do tricolor baiano.

Mesmo oficialmente de férias, Rafael ainda tem mais um (ou possivelmente três) compromissos com o Bahia. Como ainda tem idade para jogar na equipe sub-20, Rafael está escalado para defender o tricolor baiano na semifinal da Copa do Brasil da categoria. O jogo acontece nesta terça-feira, 4, às 19h30 (horário de Salvador), no estádio de Pituaçu, com ingressos a preço promocional (R$ 2).

"Amanhã (terça) tem um jogo importante pra mim. Espero que a torcida possa comparecer e ajudar. Vai ser mais outra final", ressaltou, fazendo questão ainda de agradecer ao apoio da torcida pela recepção.

Após o fim da Série A, o elenco profissional do Bahia ganha férias até o próximo dia 3 de janeiro, quando acontece a reapresentação do elenco. O primeiro compromisso do time na temporada 2013 acontece no dia 20 de janeiro, quando o tricolor baiano estreia no Copa do Nordeste contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza (CE).

