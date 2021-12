Elenco do Bahia aprimora parte física na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia realizou nesta quinta-feira, 25, mais um trabalho com bola no CT Evaristo de Macedo. As atividades seguem como preparação para o retorno das competições, ainda sem data definida pelas entidades futebolísticas.

Antes da bola rolar nos gramados, os atletas participaram de um exercício de ativação, sob as orientações do departamento de fisioterapia do clube. Em seguida, eles passaram por um trabalho de força, com os preparadores físicos.

Por fim, o comandante Roger Machado dividiu o plantel em três grupos e aplicou pequenos jogos em atividades com bola. Enquanto isso, os goleiros fizeram atividades específicas com o treinador Rogério Lima.

Os jogadores voltam ao batente na manhã desta sexta-feira, 26, às 9h, na Cidade Tricolor.

adblock ativo