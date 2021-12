Eleições no Bahia: novo pré-candidato divide diretoria

O lançamento da pré-candidatura do jornalista Marcelo Sant'Ana na chapa Revolução Tricolor - no lugar de Pedro Henriques, que já tinha anunciado a intenção de ser presidente pelo grupo - confirma o racha na gestão atual do Bahia, que vem se desenvolvendo ao longo do ano.

Por um lado, Marcelo confirmou ter o apoio de Carlos Rátis (interventor do processo que derrubou o presidente Marcelo Guimarães Filho no ano passado), do assessor especial do clube, Sidônio Palmeira, e do diretor jurídico, Victor Ferraz. Segundo informações dos bastidores, ele também é apoiado pelo vice-presidente, Valton Pessoa.

Por outro, a chapa liderada pela Associação Bahia Livre (ABL), conta com o apoio do ex-diretor financeiro Reub Celestino, que deixou o cargo durante o ano após desentendimento com outros membros da atual gestão. Conselheiros do clube, como Fernando Passos, e o presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Jorge, também compõem o grupo.

Fernando Passos acredita que a decisão da Revolução Tricolor de lançar um candidato com o apoio dos atuais dirigentes transforma a chapa em continuidade. "No momento em que há esse apoio, o que acontece é que a Revolução Tricolor se põe como chapa de situação, enquanto todas as outras são de oposição", opina.

"À medida em que a situação apresenta um fato consumado (pré-candidatura de Marcelo Sant'Ana), vamos deixar que o eleitor decida quem deve gerir o Bahia", diz, afastando a possibilidade de uma reaproximação entre as partes.

Apesar de não dar certeza, Fernando apontou como "muito provável" que o também jornalista Nestor Mendes Júnior, e não Virgílio Elísio, seja o candidato indicado pela ABL e seus aliados. "A nossa ideia é que Nestor seja a cabeça da chapa e Fernando Jorge, o vice. Nosso grupo é de oposição, não temos nada a ver com a situação. Apesar de todo o respeito que temos pelo presidente Fernando Schmidt, discordamos em vários pontos, como a forma que o futebol foi administrado".

Novo pré-candidato

O repórter do jornal Correio confirmou candidatura nesta quinta-feira, 20, em entrevista à Rádio Metrópole - que declarou, através do seu presidente Mário Kértesz, apoio à chapa. Marcelo, que tem 33 anos, garantiu que vai se licenciar da função no periódico enquanto estiver em campanha.

A escolha do nome do jornalista foi conturbada. Inicialmente, a Revolução Tricolor tentou cooptar Carlos Rátis para ser o candidato, mas o interventor não aceitou. O nome de Pedro Henriques foi lançado, mas o grupo continuava à procura de um nome mais conhecido pela torcida para liderar a chapa.

Com isso, Henriques será o vice-presidente, mas garante não ficar incomodado com a troca. "Nossa candidatura não é pessoal, é a ideia de implementação de um projeto. Sabíamos que precisávamos colocar uma chapa forte. Hoje, tanto eu como a RT acreditamos que Marcelo é a pessoa mais apta para liderar esse processo", diz.

Mais tarde, em entrevista à rádio CBN, Marcelo reconheceu ter a chancela de nomes importantes do Bahia. "Carlos Rátis compõe meu grupo, tenho o apoio de Sidônio Palmeira também, e de Guilherme Bellintani (atual secretário de cultura da prefeitura)", declara.

Ele nega, no entanto, que sua candidatura tenha qualquer posicionamento político. "Não estou preocupado se [a chapa] é de direita, se é de centro, se é de oposição. Quero uma gestão profissional e quem quiser fazer aliança tem que pensar junto conosco. Senão, não faço questão", finaliza.

