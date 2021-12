Eleições no Bahia: inscrições das chapas começam nesta segunda

Tem mais episódios movimentando o fim de ano do Bahia além da reta final do Campeonato Brasileiro: no dia 9 de dezembro, sócios torcedores vão eleger a nova diretoria do clube para o triênio 2018-2020.

E a corrida presidencial começou nesta segunda-feira, 30, com a liberação das inscrições das chapas para diretoria executiva, fiscal e deliberativa.

Por enquanto, existem três presidenciáveis praticamente definidos na corrida: o atual secretário municipal de desenvolvimento, Guilherme Bellintani, o engenheiro Fernando Jorge Carneiro, e o advogado Abílio Freire – estes dois já anunciaram a pré-candidatura publicamente.

O atual presidente, Marcelo Sant’Ana, não vai concorrer à reeleição. A situação, composta pelos grupos Revolução Tricolor (RT) e Simplesmente Bahia (SB) será representada por Bellintani, que tem Vitor Ferraz, atual diretor jurídico do clube, como vice-presidente.

O atual vice-presidente, Pedro Henriques, deve concorrer a algum cargo no conselho deliberativo do clube. Segundo informações de bastidores, o nome de Henriques foi cogitado para compor a chapa, mas não houve consenso.

Em entrevista, o vice-presidente não confirmou a desistência de participar do pleito mas disse que ponto mais importante para a RT é de dar continuidade na gestão.

“O principal para a gente é manter a linha de gestão com responsabilidade da parte administrativa e financeira, com respeito ao sócio torcedor. Temos a vontade de que continue executando o plano de gestão e crescer o máximo possível”, explicou o dirigente.

Ainda assim, ele não escondeu que a situação ideal seria que Marcelo Sant’Ana concorresse novamente.

“Acho que a principal alternativa, a que agradaria mais a todos seria a continuidade de Marcelo. Porque, por mais que a gente diga que o importante é manutenção do projeto, na minha visão, Marcelo personaliza tudo isso. Claro que pode acontecer em ter outras pessoas e o projeto continuar. Se o Marcelo confirmar a não candidatura, vamos discutir com a RT e a base aliada qual é a melhor alternativa”, disse.

Rachas e alianças

A candidatura de Bellintani agrada a muitos grupos do Bahia, que já declararam apoio caso a situação da sua candidatura se confirme.

Representante do grupo Nova Ordem Tricolor (NOT), Ricardo Maracajá afastou os rumores de uma possível candidatura neste ano e disse que o grupo, que vai lançar chapa para o conselho deliberativo, vê alianças com bons olhos.

“Para Conselho Deliberativo lançaremos nossa chapa própria com o auxílio do grupo Integração Tricolor (O Grito), uma união de dois grandes grupos com ideias similares e projeto de crescimento do clube. Hoje, para a Diretoria Executiva, estamos muito próximos de um alinhamento com outros grupos, mas faltam detalhes”, disse.

Por outro lado, o que se fala, também, é de um racha nas lideranças da atual gestão do Bahia. Grupos e pessoas que ajudaram com o processo da democratização do clube, em 2013, não conseguiram chegar a um consenso sobre os integrantes da nova gestão.

Foi o que o engenheiro Fernando Jorge Carneiro alegou para lançar candidatura própria para essas eleições. O vice-presidente da chapa será o radialista Antônio Tillemont.

“Logo após a saída de (Fenando) Schmidt da gestão interina, em 2014 (após a intervenção) recebi uma oposição sistemática do conselho deliberativo, acredito que proposital, para que eu não me lançasse candidato. Houve uma cisão do grupo que elegeu Schmidt em 2014”, disse. “Quero trazer o Bahia de volta para o sócio, para a torcida, para quem não participa tanto de grupos”, finalizou.

