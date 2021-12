Eleições do Bahia: propostas dão o tom do debate

Com discursos praticamente iguais, os principais candidatos à presidência do Bahia fizeram questão de enaltecer e parabenizar o debate promovido pelo Grupo A TARDE. Para o quinteto de favoritos ao pleito do próximo sábado, 13, a mesa-redonda foi uma oportunidade a mais para que o sócio-torcedor do Bahia conhecesse melhor as propostas de cada candidato ao cargo.

"Foi um debate bastante propositivo. Reuniu ideias e compromissos dos candidatos. Foi uma excelente oportunidade para os torcedores confrontarem as ideias de cada postulante ao cargo de presidente do Bahia. De mostrar a diferença daquele que sabe para aquele que não tem conteúdo", ressaltou o candidato Marcelo Sant'Ana, da chapa 'A Vez do Futebol'.

Econômico nas palavras, Antônio Tillemont, da chapa 'Integridade Tricolor', reverberou o discurso de Sant'Ana. "O debate foi muito bom, uma fonte de propostas ao sócio. Espero que, em posse disso, ele possa escolher o candidato ideal para o clube", afirmou.

Já o engenheiro civil Olavo Fonseca Filho, da 'A Voz do Campeão', mostrou-se ainda mais confiante pós-debate. "Gostaria de parabenizar o Grupo A TARDE pelo evento e fico feliz por ter participado deste debate. Faz parte do processo de democratização do clube e foi uma chance a mais dada aos torcedores para conhecerem os projetos de cada candidato. Cada vez mais sinto-me confiante e, hoje (ontem), tive oportunidade de mostrar melhor minhas propostas ao sócios do Bahia", disse Olavo.

O candidato Marco Costa, da chapa 'Nova Ordem Tricolor', também agradeceu a chance de "expor melhor suas ideias". "Foi um debate justo, imparcial, coerente e que levará ao torcedor as melhores propostas, ideias de cada candidato. Queria, inclusive, parabenizar a direção de A TARDE e aos jornalistas. Não houve qualquer tipo de dúvida quanto à seriedade", elogiou Marco Costa.

"Tudo aconteceu em alto nível. Não houve insultos e foram concedidos apenas dois direitos de resposta, muito mais por acusações incompletas do que por intenção de ofensa por parte do adversário. Estão todos de parabéns e quem ganhou foi o torcedor/sócio do Bahia", comentou Luiz Teles, editor-coordenador de Esportes de A TARDE e mediador do evento.

Por fim, Ronei Carvalho - que desistiu da sau candadidatura nesta quarta, 10 -, da 'A Vez da Arquibancada', comemorou a "oportunidade". "Sou o candidato que veio da torcida, não tenho tanto apelo midíatico quanto os outros. Por isso, um debate como este é bastante proveitoso. Fornece ao sócio-torcedor a chance de conhecer mais o que propõe o futuro presidente do Bahia".

Diego Adans Eleições do Bahia: propostas dão o tom do debate

Diego Adans Eleições do Bahia: propostas dão o tom do debate

Diego Adans Eleições do Bahia: propostas dão o tom do debate

Diego Adans Eleições do Bahia: propostas dão o tom do debate

adblock ativo