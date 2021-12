Eleição no Bahia: veja lista de sócios com direito a voto

Os sócios do Bahia que ainda estão em dúvidas se poderão exercer o poder do voto na eleição que definirá o novo presidente do clube já podem conferir a lista divulgada, na noite da última quarta-feira, 3, pela comissão eleitoral. O pleito está marcado para o próximo dia 13 de dezembro, na Arena Fonte Nova.

A relação tem um total de 7.238 associados, que estavam em dia com as mensalidades até o último dia 30. [veja lista ao lado]. <ARQUIVO ID=1470467/>

Entre os nomes estão Marcelo de Oliveira Guimarães, pai do ex-presidente do Bahia (2007 - 2011), Ruy Accioly, ex-superintendente do Bahia (2001 - 2013), Petrônio Barradas, ex-presidente do Bahia (2005-2007), Jaques Wagner, atual governador da Bahia e Nelson Pellegrino, ex-candidato a prefeito de Salvador.

A partir desta quinta, 4, até o próximo sábado, 6, os sócios que desejam participar das eleições devem comparecer à bilheteria EDG da Fonte Nova, portando CPF e documento com foto, para retirar o cartão de acesso à Arena no dia da votação.

<GALERIA ID=19669/>

