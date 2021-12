Eleição no Bahia: qual dos oito candidatos é seu preferido?

Oito candidatos vão disputar as eleições presidenciais do Esporte Clube Bahia no dia 13 de dezembro. Como esperado, Marcelo Sant'Ana, Antônio Tillemont, Marco Costa, Rui Cordeiro e Ronei Carvalho foram na segunda-feira, 24, à sede do clube, em Lauro de Freitas, oficializar suas participações.

As grandes surpresas foram o educador físico e oficial da Polícia Militar Nelsival Menezes, o empresário e engenheiro civil Olavo Fonseca Filho e o torcedor emblemático do Tricolor, Binha de São Caetano, que garantiram presença de última hora no pleito.

O novo presidente do Bahia terá três anos para trabalhar e tentar tirar o Esquadrão da lama de dívidas e maus resultados.

>>E você torcedor, qual dos oito candidatos é o seu preferido para ser o novo presidente do clube? Vote na enquete abaixo e opine!

