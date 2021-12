Eleição no Bahia: novo chefe tricolor sai neste sábado

O desígnio despachado pela Justiça baiana, ao autorizar a intervenção judicial no Bahia, cumpre-se exatamente neste sábado, 7, com a realização das eleições presidenciais no clube. Às 9 horas da manhã, e com o uso de 24 urnas eletrônicas, 10.444 mil sócios poderão escolher o novo mandatário que vai comandar o Bahia em um mandato tampão até dezembro de 2014.

A disputa paira entre três candidatos. O radialista Antônio Tillemont, 53 anos; o advogado Fernando Schmidt, 69, e o empresário Rui Cordeiro. O eleito será conhecido após as 17 horas, quado se encerra o período de votação. A comissão eleitoral estima que em 20 minutos todos os votos já tenham sido apurados, revelando o nome do mandatário escolhido.

O sócio deve se manifestar neste sábado também sobre os nomes que vão compor as 100 cadeiras disponíveis nos quadros de conselheiros do clube. Duas chapas disputam a preferência. A "Diga sim a um novo Esquadrão", apoiada por Schmidt, e "Virada com Transparência", com nomes indicados pelos candidatos Cordeiro e Tillemont.

Na segunda-feira, dia 9, o novo presidente e os novos conselheiros oficialmente tomarão posse em cerimônia realizada na Arena Fonte Nova. O horário está marcado para as 20h.

O ato marcará o início da nova gestão e o fim da interventoria no Bahia. Carlos Rátis, porém, ainda fica mais dois dias no clube para prestar contas de todas as medidas tomadas durante seu período de comando.

Decisão judicial

Quando, em 6 dezembro de 2011, o juiz da 28ª Vara Cível, Paulo Albiani, decretou pela primeira vez a intervenção no Bahia, o intuito final da decisão era justamente a realização de novas eleições.

A medida foi tomada após o ex-conselheiro Jorge Maia entrar com uma ação alegando irregularidades no pleito que reelegeu o então presidente Marcelo Guimarães Filho, por retirada indevida de 58 nomes do conselho deliberativo.

Nesta sexta, 6, nas bilheterias da Fonte Nova, dois campeões históricos pelo tricolor foram garantir seus registros para votar nas eleições. "Esse momento vale o mesmo que os dois títulos nacionais do Bahia", comparou o ex-zagueiro João Paulo, campeão nacional em 1988.

"Já está na história. Um momento único para o clube", completa Sandro, meia daquele do time Bicampeão.

