Eleição no Bahia: movimento é intenso na Fonte Nova

O movimento continua intenso na Arena Fonte Nova neste sábado, 7, onde acontece a eleição para presidente do Bahia. Os torcedores chegaram logo cedo para a votação, que começou às 9 horas. O pleito segue até às 17 horas e o nome do novo gestor do time deve ser divulgado ainda neste sábado.

Os candidatos o radialista Antônio Tillemont, o advogado Fernando Schmidt e empresário Rui Cordeiro estão acompanhados por familiares e pessoas que apoiam suas candidaturas. O advogado Carlos Rátis, responsável pela intervenção no clube, foi ovacionado pelos tricolores. Ele disse que a eleição tira a desconfiança do torcedor e mostra que é possível fazer um trabalho com transparência. "É isso que espero do próximo presidente", diz.

O interventor Carlos Rátis também permanece no local e é constantemente abordado por torcedores, que pedem para tirar fotos e elogiam o trabalho feito durante o período de transição entre a retirada de Marcelo Filho e a próxima segunda, 9, quando o novo presidente assume o comando.

O governador Jaques Wagner também participou da votação após acompanhar o desfile do 7 de Setembro no Centro da cidade. "É um momento histório para o time, que deveria acontecer em todos os clubes", afirmou após votar.

Os três candidatos ao posto exaltaram o momento vivido pelo Bahia. Tillemon destacou que quer mudanças e festejou a realização do feito junto à torcida tricolor: "Este é o momento da democracia que a torcida sonha há 18 anos.

Schmidt comentou sobre as mudanças que prevê para o clube, principalmente no quesito tirar o controle do clube das mãos do mesmo grupo: "Quero acabar com essas capitanias hereditárias no Bahia. O Bahia é um clube de uma torcida, não de uma família", declarou.

Em tom mais político, Cordeiro disse que o time tem boas opções para o futuro comando: "Os três são ótimos candidatos. Todos estão aptos a comandar o Bahia".

A posse do mandatário, que vai assumir até dezembro de 2014, será na próxima segunda-feira, 9, às 20h.

