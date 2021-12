Eleição no Bahia é adiada para 7 de setembro

A eleição que vai definir quem será o novo presidente do Bahia foi adiada para o dia 7 de setembro. O interventor Carlos Rátis confirmou a informação neste domingo, 18, e disse que, no máximo, na terça-feira, 20, a comissão de intervenção vai divulgar o calendário informando horário e local no pleito.

A princípio, a eleição estava marcada para o próximo dia 31, mas teve que ser adiada para o Dia da Independência.

