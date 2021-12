Eleição do Bahia tem oito candidatos à presidência

Dentre oito nomes sairá o novo presidente do Bahia. Na semana passada, seis já eram públicos. Os outros dois, as surpresas do dia, são o educador físico e oficial da Polícia Militar Nelsival Menezes e o empresário e engenheiro civil Olavo Fonseca Filho.

A diferença é que, enquanto o primeiro lança uma candidatura surpreendente, o segundo será o candidato do grupo ABL (Associação Bahia Livre), na chapa que terá como vice o também empresário Fernando Jorge, que atualmente é presidente do Conselho do clube.

Uma terceira curiosidade do pleito, marcado para 13 de dezembro, é que o folclórico torcedor Flávio Alexandre, o Binha de São Caetano, também se candidatou à presidência, conforme havia prometido.

Na sexta-feira, 24, foi o dia final para a inscrição das chapas. E todas esperaram até o último momento para fazê-la. Como esperado, Marcelo Sant'Ana, Antônio Tillemont, Marco Costa, Rui Cordeiro e Ronei Carvalho também foram à sede do clube, em Lauro de Freitas, oficializar suas participações. Dentre os pré-candidatos, a ausência sentida foi a do ex-jogador João Marcelo, que, nos próximos dias, deve oficializar apoio a alguma das outras candidaturas.

Novidade

No entanto, Olavo foi mesmo a grande novidade. Até porque, embora ainda desconhecido de grande parte da torcida, ele possui apoios importantes. Além de Fernando Jorge, o grupo tem nomes como o de Jorge Maia, autor da ação que gerou a intervenção judicial e a consequente democratização do clube, e o do jornalista Nestor Mendes Júnior, que, originalmente, seria o candidato da ABL.

"Fiz parte de um grupo chamado 'Basta', que não era muito conhecido da torcida, mas que tinha reconhecimento interno. Nós sempre tivemos um bom diálogo com a ABL. Nossa ideia é trazer uma gestão competitiva e empresarial ao Bahia. Precisamos reformular e melhorar a gestão de nosso clube", apresenta-se Olavo Fonseca.

"Nomenclatura de grupos à parte, Olavo vem nos ajudando há muitos anos. Gostamos dele porque é um empresário, como eu, e vai dar um cunho mais profissional à gestão do Bahia. O clube não precisa de radialista e jornalista na presidência neste momento. É com quem a torcida mais se identifica agora, porque eles falam da bola, de futebol. Porém, o que o Bahia mais precisa é de gestão. O futebol vai ser uma consequência da nossa gestão", emenda Fernando Jorge, seu candidato a vice.

Já a outra novidade, Nelsival Menezes, tem uma antiga história no Tricolor. Nos anos 70, foi o preparador físico do time heptacampeão baiano. Nos anos 80, foi treinador das divisões de base do clube. Hoje, é professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e delegado de defesa do Conselho Federal dos Direitos Humanos.

