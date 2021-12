Eleição do Bahia: sócio pode retirar credencial no sábado

Os sócios que irão votar na eleição para presidente do Bahia, no próximo sábado, 13, poderão retirar o cartão de acesso no dia da eleição. Dos 7.238 sócios aptos à votação, apenas 3.326 retiraram a credencial nos dias programados.

A retirada será feita no estacionamento E, D e G do estádio, com entrada pela Ladeira da Fonte das Pedras, e poderá ser feita somente pelo titular.

Quem não reside na Região Metropolitana de Salvador pode realizar o credenciamento para votar por meio do e-mail eleicoes2014@esporteclubebahia.com.br, com nome completo e CPF.

Esta eleição será a segunda democrática do clube e todos os sócios adimplentes, até o último dia 30, poderão votar nas eleições.

