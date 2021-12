Eleição do Bahia será na Fonte; chapas ganham novo prazo

O Bahia definiu nesta terça-feira, 2, que a eleição que definirá o novo presidente do clube será na Arena Fonte Nova, no dia 13 de dezembro, das 9h às 17h.

Importante lembrar que antes do dia da eleição, os associados que estão em dia com o clube devem retirar a cédula que dará acesso ao estádio.

Isso pode ser feito a partir de amanhã (até o dia 6), no estacionamento EDG da Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras), das 9h às 17h, sendo necessária a apresentação de um documento oficial com foto e CPF.

Adiamento

A Comissão Eleitoral do Bahia prorrogou para quinta, 4, às 12h, o prazo para que as chapas de sócios que se candidataram ao Conselho Deliberativo do Clube regularizem suas documentações.

