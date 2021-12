Eleição do Bahia: Ronei desiste e declara apoio a Tillemont

O candidato à presidência do Bahia, Ronei Carvalho, da chapa "A Voz da Torcida", desistiu da candidatura e afirmou apoio a Antônio Tillemont, da chapa "Integridade Tricolor". O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 10, em um debate promovido pela Rádio Metrópole.

A eleição será realizada no próximo sábado, 13, das 9h às 17h, na Árena Fonte Nova. Concorrem ao pleito os seguintes candidatos: Antônio Tillemont, da chapa 'Integridade Tricolor'; Binha de São Caetano (Alexandre da Silva Filho), da chapa "Bahia campeão dos campeões"; Marcelo Sant'Ana, da chapa "A vez do futebol"; Marco Costa, da chapa "Nova ordem tricolor"; e Olavo Fonseca, da chapa "A voz do campeão".

