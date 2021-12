Eleição do Bahia: mais duas chapas são confirmadas

A comissão que está à frente das eleições do Bahia confirmou nesta quarta-feira, 26, a regularização de duas chapas interessadas em participar do pleito do próximo dia 13 de dezembro.

Agora, além de Antônio Tilemont, Marcelo Sant'Ana e Olavo Fonseca Filho, Marco Costa e Ronei Carvalho estão devidamente inscritos e prontos para lutar pelo cargo de presidente do Esquadrão.

Com isso, só restam três candidatos que precisam correr atrás do prejuízo e apresentar os documentos pendentes até as 5h da tarde desta quinta, 27: Binha de São Caetano, Nelcival Menezes e Rui Cordeiro. A documentação terá de ser entregue no Fazendão.

