Eleição do Bahia: enquete aponta favorito na briga

A guerra pelo trono do Bahia já começou. Na quinta-feira, 27, foi o último dia para os candidatos com pendências regularizarem suas respectivas situações.

Com isso, Binha de São Caetano (número 99), Nelcival Menezes (97) e Rui Cordeiro (95) se juntaram aos outros candidatos que já estavam regularizados: Antônio Tilemont (94), Marcelo Sant'Ana (91), Olavo Fonseca Filho (98), Marco Costa (93) e Ronei Carvalho (92).

No embalo do pleito, que será realizado em 13 de dezembro, o Portal A TARDE revela quem é o preferido dos leitores: o empresário Antônio Tilemont. O candidato da chapa Integridade Tricolor aparece com 31% dos votos. Até as 20h de quinta, 1.650 pessoas - que podem ser sócias ou não do Bahia - participaram da enquete.

Para manter o possível favoritismo, Tilemont confia nas propostas. "A base é divulgá-las. Já venho me preparando há um ano e quatro meses. Se fosse uma eleição direta de torcida [vitória era certa], mas a gente não sabe quem é o sócio e o torcedor", conta.

Com 18%, Marcelo Sant'Ana é o segundo. A surpresa é Binha de São Caetano, no terceiro lugar, com 17% dos votos. "Eu vou ser presidente do Bahia. O Bahia vai ser campeão de tudo comigo", promete o folclórico torcedor.

O quarto colocado na enquete é Olavo Fonseca Filho (12%), seguido por Rui Cordeiro (11%), Marco Costa (8%) e Nelcival Menezes (3%). O último é Ronei Carvalho (1%).

>>E você torcedor, qual dos oito candidatos é o seu preferido para ser o novo presidente do clube? Vote na enquete abaixo e opine!

