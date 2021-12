Eleição do Bahia: A TARDE promove debate na terça-feira

O Grupo A TARDE promove, na terça-feira, 9, um debate entre os cinco principais candidatos à presidência do Bahia. O encontro será no camarote do jornal, na Arena Fonte Nova, e todo seu conteúdo estará à disposição dos leitores na edição da quarta, 10, quando também estará disponível, no Portal A TARDE, um vídeo na íntegra dos quatro blocos do evento.

Os cinco dos sete candidatos ao pleito foram escolhidos por A TARDE segundo uma pesquisa que indicou - em ordem alfabética - Antônio Tillemont, Marcelo Sant´ana, Marco Costa, Olavo Fonseca e Ronei Carvalho como favoritos dos sócios do Tricolor que foram ao jogo contra o Grêmio, no dia 30 de novembro.

No 1º bloco do debate, os leitores de A TARDE serão responsáveis pelas questões aos candidatos. Clique aqui e participe enviando a sua pergunta.

