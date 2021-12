Élber sobre queda de rendimento do Bahia: "Nos incomoda bastante"

Na reta final do Brasileirão, o Bahia parece estar sentindo o peso da necessidade de manter o rendimento durante a sequência de jogos. Com três derrotas nas últimas quatro partidas, o Tricolor viu seu principal trunfo se tornar também uma dor de cabeça. Dentro de casa, a equipe comandada por Roger Machado não vence há quatro partidas, além de se distanciar da briga pelo G-6.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 28, o atacante Élber, que cumpriu suspensão diante do Internacional e volta a ficar à disposição, falou da pressão que tem sido colocada em cima do plantel em decorrência dos maus resultados do Tricolor.

"Acho que somos nós que mais nos cobramos. A gente sabe da qualidade que nosso time tem, a expectativa que o torcedor criou sobre o grupo, a pontuação no campeonato. Nos incomoda bastante quatro jogos sem vencer, mas já é passado. A gente não pode ficar remoendo o que já passou. Voltar a vencer novamente em casa ou fora de casa. Quando voltar a jogar em casa, ter tranquilidade, paciência, fazer o nosso jogo para que o triunfo volte a acontecer", falou.

Questionado sobre a queda de desempenho do Tricolor dentro de seus domínios, Élber avaliou que, apesar dos resultados, foi possível ver pontos positivos no último quatro duelos realizados com o apoio da torcida.

"No meu modo de ver, nesses últimos quatro jogos que tivemos em casa, contra Athletico-PR perdemos, mas fizemos um grande jogo. Infelizmente a bola não quis entrar. Contra São Paulo, um jogo truncado, grande equipe. Contra o Ceará, conseguimos fazer o primeiro gol, mas tomamos a virada em uma desatenção. Contra o Inter, foi o jogo que a gente menos produziu, mas não deixou de lutar. Conseguimos fazer dois gols, mas o triunfo não veio. Não é isso que vai tirar o nosso brilho no campeonato. Estar com cabeça fria, porque sabemos que, a qualquer momento, (o triunfo) vai voltar a acontecer", garantiu.

Se por um lado, o Esquadrão não tem tido boas estatísticas dentro de casa, o mesmo não se pode dizer dos resultados longe de Salvador. Nas últimas seis partidas, foram quatro resultados favoráveis. Por isso, a expectativa para os próximos dois duelos do Bahia é bastante positiva. Os comandados de Roger Machado viajam para enfrentar em sequência Santos e Cruzeiros, respectivamente.

"Acho que jogo, dentro ou fora, não é muito relevante. O Bahia tinha costume de não vencer muito fora de casa, esse ano deu essa volta. Está conseguindo vencer, fazer grandes jogos. Como você falou, nos últimos seis jogos, foram quatro triunfos. Independente de ser dentro ou fora (de casa), é o momento de vencer, voltar a vencer no campeonato. Já tem dois jogos que não conseguimos fazer pontos. Hora de voltar a somar, voltar a estar encostado no G-6 para colocar o Bahia na briga pela Libertadores", projetou Élber.

Questionado sobre a queda de desempenho na defesa da equipe baiana, Élber avaliou como "normal" haver uma ou outra queda de rendimento. Nas últimas duas partidas, o Tricolor foi vazado cinco vezes. No entanto, segundo o atacante, esses dois jogos não podem resumir a grande temporada que tem sido feita até o momento.

"Natural. Foram 14 partidas que não tomamos gols. Nossa defesa está fazendo um grande campeonato. Não são esses dois jogos que vão fazer achar que tem alguma coisa de errado. Aconteceu, é natural do jogo. Agora é bola para frente. Vamos ter uma semana para corrigir o que fizemos de errado nesses últimos dois jogos em casa, que não conseguimos vencer, para que isso não volte a acontecer. A defesa, como todo o time, tem total confiança do treinador e de todos que estão aqui", concluiu.

