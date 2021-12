Élber se despede do Bahia e afirma: "Continuarei torcedor"

Com destino ao Yokohama F. Marino, do Japão, o atacante Élber, de 28 anos, se despediu do Bahia na manhã desta quarta-feira, 30, por meio das redes sociais.

"Há 3 anos desembarquei em Salvador e comecei a escrever um novo capítulo na minha carreira, vestindo as cores do BAHIA. Foram 3 títulos,152 jogos e uma infinidade de momentos (alguns bons e alguns difíceis), todos extremamente importantes e que me ajudaram a evoluir. Três anos depois, me despeço desse clube com o coração cheio de gratidão por tudo que vivi, aprendi e evolui profissionalmente. Vocês fazem parte dessa minha conquista pessoal. Obrigado Esporte Clube Bahia! Estou indo como atleta, mas de onde estiver continuarei como torcedor", escreveu o atacante em sua conta no Instagram.

Revelado pelo Cruzeiro, em 2011, Élber possui passagens por clubes do futebol brasileiro como Coritiba-PR, Sport-PE, e agora parte para sua primeira experiência internacional. Pelo Bahia, o atacante conquistou três títulos do Campeonato Baiano e foi um dos destaques do time no início da temporada, com 36 jogos e seis gols marcados.

