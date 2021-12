Élber retorna a treino com bola e deve reforçar o Tricolor diante do Goiás

Após não participar do treino com bola nesta quinta-feira, 21, o atacante Élber retornou às atividades no Fazendão na manhã desta sexta e deverá reforçar o grupo do Bahia que enfrentará o Goiás no próximo domingo, 24, às 16h, no Serra Dourada, em Goiânia. O atacante Artur e o meia Marco Antônio também haviam sido poupados, mas estes ainda seguem como dúvida para o duelo.

O volante Élton, que passou por um procedimento cirúrgico no joelho em setembro e não atua mais pelo Esquadrão nesta temporada, desceu para o campo onde fez uma atividade física especial. Enquanto isso, o atacante Rogério seguiu entregue ao Departamento Médico do clube.

Antes da preparação, o grupo Tricolor assistiu a um vídeo com erros e acertos da última partida, contra o Palmeiras, na Fonte Nova. Em seguida, no gramado do CT, o comandante Roger Machado separou a provável equipe titular e fez alguns ajustes táticos para o jogo diante do Esmeraldino.

Por fim, parte dos atletas ainda treinaram cobranças de falta e pênaltis.

A delegação viaja para Goiânia no fim da tarde desta sexta e, no sábado, 23, e fecham a preparação para o duelo deste domingo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.

