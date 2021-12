Élber projeta duelo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Vivendo seu melhor momento na carreira, como ele mesmo afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 3, no Fazendão, o atacante do Bahia, Élber, projetou uma partida difícil contra o Grêmio no próximo dia 10, válida pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

"Sabemos da dificuldade que teremos nos dois jogos. O time tem um bom toque de bola, então temos que saber jogar o jogo lá e decidir em casa aqui com o nosso torcedor. Espero sair com a classificação e fazer história aqui no Bahia", disse.

Ainda sobre a partida contra a equipe gremista, Élber relembrou os dois gols que marcou contra o adversário no Brasileirão do ano passado. "Foi uma partida difícil no Brasileiro, fiz dois gols, mas infelizmente, naquela partida, a nossa equipe não conseguiu sair com o triunfo. Espero que na quarta-feira eu possa fazer um bom jogo lá e voltar a marcar gol. Ajudar o Bahia com um grande resultado lá em Porto Alegre".

O atacante admitiu viver o seu melhor momento na carreira e espera melhorar sob o comando do técnico Roger Machado. "Até pela sequência, pela maturidade que alcancei, é hora de marcar, de atacar, de fazer jogadas. Feliz pelo momento, pela equipe, e espero a cada jogo aprender mais com o professor Roger", ressaltou.

Durante a parada da Copa América, o Esquadrão perdeu dois jogadores: o volante Douglas Augusto, vendido ao PAOK, da Grécia e o lateral esquerdo Paulinho, que saiu rumo ao Midtjylland, da Dinamarca. Élber comentou a saída dos antigos companheiros de clube.

"Eu acho que é normal. A equipe do Bahia faz um campeonato muito bom e chama atenção de outros clubes. Teve o caso do Douglas, né? O Paulinho também, que era um reserva imediato. Para o nosso time é ruim, porque vinham fazendo um bom campeonato. Agora é trabalhar com os que estão aqui. Os que ficaram são de qualidade. Se for o caso de vir aí (novos contratados), serão bem-vindos", afirmou.

Sem jogar desde o dia 8 de junho, quando se lesionou em partida contra o Ceará, Élber admitiu ter saudades de estar em campo. "Tem bastante tempo que a gente não está ali nas quatro linhas fazendo o que a gente mais gosta. É bastante tempo para aproveitar a família, amigos, curtir os filhos. Acho que a saudade de estar em campo bate bastante, ter aquele apoio da torcida. Espero voltar o mais rápido possível para sentir esse gostinho novamente", finalizou Élber.

adblock ativo