Élber projeta clássico contra o Vitória: "Nossa equipe vai estar preparada"

Atacante, geralmente, fica marcado pelo número de tentos marcados nas competições. No entanto, Élber é um jogador fora da curva. No Brasileirão 2018, o atleta tem mais assistências de gols marcados. Em 25 partidas, são cinco contra quatro. No triunfo em cima da Chapecoense, ele deixou sua marca balançando as redes.

"Estou em um momento bom, não só em assistências, mas também como de gols. Nos últimos 10 jogos, foram 3 gols e 2 assistências. Espero continuar assim e poder estar marcando para estar ajudando o Bahia a sair com os três pontos", disse em entrevista coletiva antes do treino, nesta terça-feira, 6.

De olho no rival, que não passa por um bom momento - o técnico Paulo César Carpegiani rescindiu o contrato com o clube Rubro-Negro no começo da tarde desta terça - o atacante garante que o clássico deste domingo, 11, no Barradão vai ser um grande jogo.

"Sabemos como que é clássico, que se resolve nos mínimos detalhes. Vamos estar jogando na casa deles, onde é sempre complicado jogar lá. Nossa equipe vai estar preparada e ciente daquilo que a gente tem que fazer para chegarmos lá e conquistarmos o triunfo", afirmou.

Fora da Sul-Americana ou de qualquer outra competição, o Bahia agora foca as suas atenções em alcançar voos maiores no Brasileirão. A primeira grande dificuldade para esse objetivo é encarar o arquirrival. Para isso, o Tricolor iniciou forte a semana de treinamentos visando o jogo valido pela 33ª rodada.

"Jogadores precisam estar preparados sempre, independente de ser clássico ou não. Mas em semana de clássico, a gente tem que ter um pouco de concentração a mais, um pouco mais de conversa, treinar mais. Como falei, clássico se resolve nos mínimos detalhes, e estaremos preparados para chegar lá e conquistar um grande triunfo, e, quem sabe, colocar o Bahia mais acima da tabela", contou.

Presença ilustre

No treino na tarde desta terça, o elenco Tricolor teve a visita ilustre do ex-atacante Marcelo Ramos. Sexto maior artilheiro da história do Bahia, Marcelo foi ao clube a convite do atacante Gilberto, que está em tratamento no departamento médico. Os dois se conheceram no Santa Cruz, quando o atacante do Esquadrão ainda estava na base.

