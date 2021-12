Élber diz o que o Bahia precisa para voltar a vencer

A derrota do Bahia para o Corinthians no sábado, 21, ainda está engasgada para muitos tricolores. A polêmica na arbitragem levou o presidente Guilherme Bellintani a entrar com uma representação contra o árbitro Dewson Freitas. Porém, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, o atacante Élber indicou qual deve ser a postura do Bahia para este segundo turno.

“Fazer o melhor segundo turno da história do Bahia. Acho que hoje em dia tanto jogar fora quanto dentro de casa, se souber colocar o esquema de jogo, acho que fica muito igual. Esperamos que a gente possa conseguir mais triunfos fora de casa e consequentemente colocar o Bahia lá em cima”, afirmou.

Questionado sobre o estilo de jogo do Tricolor para o próximo confronto, diante do Botafogo, nesta quarta-feira, 25, na Arena Fonte Nova, Élber declarou que a decisão final é do técnico Roger Machado. "Isso depende muito da partida. Professor Roger está sabendo utilizar bem isso aí. Fora de casa mais contra-ataque, dentro de casa um time mais técnico, que possa ter a posse de bola. Isso eu deixo para ele, mas espero que em um ou outro momento, eu espero estar em campo”, pontuou.

Com a expectativa de ser escalado para enfrentar o alvinegro carioca, Élber despistou sobre a titularidade. "Estou fazendo o meu trabalho como todos estão fazendo. Acho que independente do que o professor Roger colocar em campo, a gente vai estar pronto para fazer o melhor e voltar a vencer no campeonato para estar mais perto das primeiras colocações”, afirmou.

