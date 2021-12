Elber destaca confiança para duelo na Fonte Nova

O Bahia encerrou nesta terça-feira, 28, a preparação finalizada para o duelo contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Autor do gol que deu a vantagem ao Tricolor, o atacante Elber falou em entrevista coletiva sobre o que precisa ser feito para garantir a classificação.

"A gente sabe que foi um gol importante, mas acho que é uma vantagem pequena. A gente tem que se apegar a ela sim. Durante o jogo, conseguir mais gols e aumentar nossa vantagem. Sabemos que vai ser um jogo difícil. São Paulo é qualificado, tem grandes jogadores", avaliou o atleta.

O Bahia está sem perder na Fonte Nova na competições nacionais nesta temporada. Com o retrospecto favorável, Elber acredita que, mesmo com a força do adversário, o Esquadrão leva vantagem. "Nossa confiança sempre foi alta. Nossa equipe é muito qualificada, sempre tem confiança um no outro. A gente está invicto em casa na Copa do Brasil e no Brasileiro, vem de uma sequência muito boa. Vai ser um jogo difícil, mas a gente está muito forte em casa".

No confronto desta quarta, o atacante, que marcou na primeira partida no Morumbi, deve voltar ao time titular, já que foi poupado contra o Fluminense, no último domingo, 26.

"Independente de jogadores, quem entrar está sempre bem servido. Venho de uma lesão, muito tempo parado, sequência de dois, três jogos seguidos. Pesou um pouco. Se entrar agora começando ou no decorrer, vou estar pronto para ajudar a equipe novamente", afirmou.

Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga nas quartas de final será decidida nas penalidades máximas. Questionado se o atacante estaria preparado para bater uma das cobranças, Elber falou que prefere não pensar nesta possibilidade.

"Não tem nada decidido ainda. Tem chance de ir para as penalidades, estou preparado se for opção, se acontecer. Espero que não. Estou preparado como todos, mas a gente vai fazer de tudo para que não aconteça", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

