EI alfineta Globo por suposto boicote ao Bahia

As emissoras de televisão Esporte Interativo e Globo vêm protagonizando uma briga acirrada pelos direitos de transmissão de jogos do futebol brasileiro nos próximos anos.

E a disputa não se resume apenas aos bastidores do mundo dos negócios, não. Nesta quinta-feira, 31, o EI postou uma mensagem no perfil oficial do Facebook alfinetando a emissora carioca de um suposto boicote ao Bahia, clube que assinou com o canal da Turner a partir de 2019.

Segundo o EI, a Globo não transmitiu ou mostrou qualquer lance do jogo do Bahia contra o Fortaleza, válido pela Copa do Nordeste, em sua programação, como forma de retaliação pelo acerto contratual.







A Globo não transmitiu o jogo do Bahia pelo Baiano nem no Premiere, não mostrou seus gols no Fantástico e ontem não... Publicado por Esporte Interativo em Quinta, 31 de março de 2016 Atualmente, a divisão do acerto de clubes com cada emissora para a transmissão do Brasileirão a partir de 2019 é: Esporte Interativo - Atlético-PR, Coritiba, Internacional, Santos, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta (Série A), Bahia, Ceará, Sampaio Correa, Criciúma, Joinville, Paysandu, Paraná (Série B) e Fortaleza (Série C). Globo - Corinthians, Vasco, Botafogo, Vitória, Sport, São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG e Flamengo (Série A).

