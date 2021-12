Eduardo volta ao time e retoma parceria com Moisés no Bahia

Não é só na música sertaneja que duplas afinadas alcançam o estrelato. Bebeto e Romário foi uma parceria de ataque arrasadora no título mundial da Seleção Brasileira em 1994. Pela Alemanha, os lendários Beckenbauer e Schwarzenbeck foram os pilares na zaga das conquistas da Euro de 1972 e da Copa de 1974.

Considerar, entretanto, uma dupla de laterais, que atuam geralmente 60 metros distantes um do outro, não é algo lá muito usual. No Bahia, porém, nenhuma parceria está mais próxima das paradas de sucesso do que a formada por dois atletas do setor: o destro Eduardo e o canhoto Moisés.

Fora, por suspensão, do amargo empate com o CRB no último sábado, 24 - no qual o Tricolor vencia por 2 a 0 e, mesmo com um jogador a mais, acabou cedendo a igualdade nos minutos finais - Eduardo estará de volta no duelo de sexta-feira, às 19h15, com o Criciúma, na Fonte Nova.

Juntos, os laterais ainda não conhecem a derrota. Nas seis partidas em que ambos começaram na equipe titular, o Bahia somou três triunfos e três empates. Um aproveitamento de 67% que nem o líder Vasco possui. Contratado no meio da temporada, Eduardo realizou nove partidas com a camisa tricolor. Em três delas João Paulo Gomes foi escalado na ala canhota. Resultado: só uma vitória e dois reveses.

Sobre a sintonia com Moisés, o alagoano de 29 anos resume: "É o bê-á-bá do futebol. Quando um lateral vai ao ataque, o outro tem que se posicionar na defesa. Guto tem pedido muita atenção nesse quesito porque é o nosso ponto forte".

Segundo ele, a principal contribuição que a dupla dá para o time é ofensiva. "A gente faz o máximo para que a bola chegue na área para os atacantes. Esse é o nosso estilo, eu não gosto de jogar para trás e Moisés também não. A busca do jogo é o gol, foi assim que aprendi", teoriza.

Os laterais distribuíram um passe cada para gol, e Moisés já balançou a rede uma vez. Nos cruzamentos certos, o destaque vai para Eduardo, que tem 1,44 de média por partida, a melhor entre todos os atletas do Bahia. Os dois também vão bem no número de dribles. Ambos estão no Top 5 do time no fundamento.

Esquentadinhos

Para a dupla se tornar ainda mais efetiva para o Esquadrão é necessário que eles se controlem melhor quanto às advertências. Moisés e Eduardo já foram suspensos duas vezes por acúmulo de cartões amarelos, algo que outros jogadores da equipe conseguem no máximo igualar.

A maior 'façanha' é de Eduardo, que só não levou cartão em dois de seus últimos oito embates. "É a primeira vez que isso acontece em minha carreira [em 2015, também foi suspenso duas vezes pelo Atlético-PR, mas disputou 34 jogos]. É muita vontade, mas tenho que diminuir um pouco a ansiedade. Chegar antes nas jogadas. Meu objetivo é parar com os cartões e jogar todas as partidas até o final da Série B. Preciso me adaptar aos novos critérios da arbitragem, pois isso pode atrapalhar meu desempenho e o da equipe", planeja ele.

