Eduardo volta a ser relacionado e deve ser titular; Jackson segue fora

Mesmo com a classificação garantida para as quartas de final, o técnico Guto Ferreira não vai poupar seus titulares do duelo com o Fortaleza, nesta quarta-feira, 22, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

Será a terceira partida seguida do Tricolor com a equipe principal, mostrando que o rodízio, como o treinador já havia declarado, acabou após a saída do time da Copa do Brasil diante do Paraná.

Desfalque no triunfo por 3 a 0 sobre o Galícia no último sábado, o lateral direito Eduardo se recuperou das dores abdominais que o tiraram da partida e treinou normalmente nesta terça, 21. Relacionado, ele deve ser titular, mesmo depois da boa exibição de Wellington Silva na sua estreia pelo clube.

As baixas para o comandante tricolor continuarão sendo o zagueiro Jackson, que segue se recuperando de lesão articular num joelho, e o lateral esquerdo Pablo Armero, que está a serviço da seleção colombiana. Éder e Matheus Reis serão os seus substitutos.

Ainda retornando aos poucos após uma lesão que o tirou de ação por mais de um mês, o meia Allione jogará a sua terceira partida consecutiva como titular. Nas duas últimas, contribuiu com uma assistência e um gol, de pênalti.

“A minha maior função sempre foi tentar assistir aos atacantes. É o meu primeiro trabalho, tentar ajudar Hernane, Gustavo, quem estiver ali na frente. Depois, se tiver chance, fazer gol”, ressaltou.

O Fortaleza, sem chances de classificação para a próxima fase, confirmou nesta terça que virá para Salvador com uma equipe inteiramente reserva.

Bahia x Fortaleza - 6ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 22, às 21h45

Árbitro: Pablo dos Santos Alves

Assistentes: Tomaz Diniz de Araujo e Jose Maria de Lucena Netto (trio da PB)

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Éder e Matheus Reis; Juninho, Edson, Régis e Zé Rafael; Allione Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

Fortaleza - Matheus Inácio, Eduardo, Del'Amore e Ligger; Allan Vieira, Felipe,

William Schuster, Gastón Filguera e Cássio Ortega; Juninho Potiguar e Gabriel Pereira. Técnico: Marquinhos Santos.

adblock ativo