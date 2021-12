Eduardo tenta seu primeiro gol pelo Tricolor antes do adeus ao clube

Dos atuais titulares do Bahia, só três jogadores ainda não balançaram a rede neste Campeonato Brasileiro: um é o goleiro Jean e os outros são os dois laterais. O canhoto Juninho Capixaba, porém, disputou apenas 10 partidas, enquanto o destro Eduardo só não jogou dois dos duelos disputadas pela equipe até então.

A verdade é que Eduardo nunca teve o costume de fazer gols. O último saiu há mais de quatro anos, quando ele ainda defendia o Joinville. “Minha filha mais velha foi a única que me viu fazer gol. Mas, enquanto eu estiver cooperando, não me importo”, conforma-se o lateral, que busca o primeiro tento pelo clube no seu último ano de contrato. E o tom do seu discurso é de despedida: “Quero a vaga na Sul-Americana pra sair do Bahia em dezembro com sensação de dever cumprido”.

Sobre os gols, o paradoxo é que o atleta é conhecido justamente por sua vocação ofensiva. E as maiores críticas ao seu futebol dizem respeito ao desempenho na defesa, algo que tem, reconhecidamente, melhorado nos últimos tempos.

Para isso ter ocorrido, aliado à evolução na parte tática da equipe, ele considera que a chegada do técnico Paulo César Carpegiani foi essencial: “A gente conseguiu assimilar muita coisa. A gente evoluiu. Ele conseguiu organizar, fazer com que a gente corresse menos e tivesse mais posse de bola. O time aceitou bem a forma Carpegiani de jogar”.

No domingo, 29, às 16h (da Bahia), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, Eduardo irá para seu 29º embate nesta edição da Série A – apenas Jean, com 30, e Zé Rafael (29) figuraram mais vezes na equipe. Na lateral esquerda, porém, há uma dúvida. De volta de suspensão, Juninho Capixaba pode não retornar à condição de titular. Nesta quarta-feira, 25, em treino fechado à imprensa, quem atuou no time de cima foi Matheus Reis, escalado no Ba-Vi do último domingo.

Para enfrentar o Flu, o atacante Mendoza, suspenso, e o volante Edson, machucado, são desfalques certos. O meia Vinícius, em recuperação de um trauma sofrido no duelo com o Flamengo na semana passada, é dúvida.

Caso Rodrigão

Ausente dos dois treinos da equipe nesta semana após ter vídeo vazado em farra com os amigos, o atacante Rodrigão terá seu destino definido pela diretoria tricolor nos próximos dias.

