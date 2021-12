Eduardo celebra retorno ao Bahia após lesão na estreia

Dá para dizer que tudo o que aconteceu com Eduardo no Tricolor até agora foi muito rápido. Primeiro, o meia levou apenas seis minutos para sofrer um estiramento na panturrilha que o tirou de ação por mais de um mês.

Passado o mês de recuperação, o cearense, de 22 anos, precisou de só 74 minutos para convencer a torcida de que poderia contribuir com o time. Contra o Paysandu, na última terça-feira, 7, o meia deu a assistência para o primeiro gol de Jacó e fez toda a jogada para o segundo.

O jogador se diz satisfeito pela estreia, já que foi o seu primeiro jogo 'para valer': "A gente treina forte pra isso. Espero continuar nessa pegada. Fiz um grande jogo, estou treinando bem e quero continuar assim para ajudar o Bahia".

Após o alívio de ter atuado bem, Eduardo lamentou o azar no seu primeiro jogo, contra o Paraná, pela 4ª rodada, na Arena Fonte Nova. O meia se machucou sozinho, ao tentar correr logo no início do jogo.

"Assim, em seis minutos não dá pra fazer nada. Realmente não dava pra continuar no jogo. Tenho que agradecer ao pessoal da fisioterapia, da parte física, pelo que fizeram comigo na recuperação", lembrou.

Segundo ele, o período de afastamento foi difícil de suportar. "O que mais atrapalhou foi o dia a dia. Via meus companheiros treinando, dava vontade de jogar, de estar ajudando... Mas graças a Deus isso já passou e quero ter agora uma sequência boa para ajudar a equipe", disse.

Provável titular

No que depender do técnico Sérgio Soares, a tendência é que Eduardo tenha, sim, a sequência que tanto deseja. No treino desta quinta-feira, 9, em Pituaçu, o comandante tricolor repetiu o time que venceu o Papão.

"Ele ainda não chegou a conversar em particular comigo sobre isso (se será titular no sábado, às 21h, quando o Bahia enfrenta o Oeste na Fonte Nova), mas espero que ele possa optar por mim", disse o meia. "Se não, tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado", completou.

O volante Yuri, o meia Gustavo Blanco e o atacante Jacó, mudanças de Soares diante do Paysandu, treinaram no time titular durante o coletivo, apesar dos retornos dos antes titulares Pittoni e Souza, que cumpriram suspensão na última rodada.

Os desfalques ficaram por conta do trio 'KGB'. Kieza segue em recuperação de dores no púbis. Maxi Biancucchi, que deixou o campo no último jogo no intervalo, reclamando de dores no quadril, ficou na academia do Fazendão. Por fim, Léo Gamalho, que sofreu um trauma no pé no treino de quarta, 8, fez fisioterapia. Hoje à tarde, o técnico comanda na Fonte Nova o último treino antes de pegar o Oeste.

Colaborou Tiago Lemos

