Edson vetado para duelo contra o Corinthians

O volante Edson desfalcará o Bahia no jogo desta quinta-feira, 22, às 19h30, contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogador sentiu dores no joelho e foi vetado pelo departamento médico do clube nesta quarta, 21.

O médico Daniel Araújo explicou a situação do volante. "Ele [Edson] teve uma entorse contra o Atlético-GO. Se recuperou totalmente, e nessa semana ele sofreu uma nova entorse, está sentindo dor. Foi feito um exame de imagem, então por conta disso ele foi vetado. A volta dele vai ser de acordo com a dor e com a resolução do problema".

Daniel também falou sobre o atacante Hernane e o zagueiro Jackson, que estão em recuperação. "No caso dele [Hernane], é uma fratura. A partir do momento que estiver totalmente consolidado, que liberar para o treino de carga, vamos precisar de pelo menos mais um mês para garantir que não haja nenhum novo problema. O Jackson é quem está no processo mais celerado. Dentro de duas ou três semanas ele deve voltar ao grupo".

