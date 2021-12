Édson responde a Biteco e cutuca: "Ele está jogando uma Série B"

O jogo entre Bahia e Paraná, que terminou com a eliminação do Esquadrão na Copa do Brasil, ainda repercute. Ao final da partida de quarta-feira, 8, o meia Guilherme Biteco deu uma declaração polêmica. Primeiro, apontou como falta de respeito o atraso do Bahia que fez o confronto ser adiado no sábado de Carnaval. Depois, ele disse que "falaram demais", se referindo a declaração do supervisor técnico da CBF, Pedro Paulo Lima, de que o Bahia começaria a participação na 3ª fase da competição "um pouco mais tarde".

"Eles falaram para caramba. Tem um jogador deles que passou no Atlético-PR e tem que respeitar. Bahia é longe para caramba, imagina agora, voltar com uma derrota? Imagina? A gente se concentrou, e por causa da logística, com erro deles, a gente teve que cancelar o jogo. Só cancelou a derrota deles", provocou Guilherme Biteco, ainda no Dourival de Britto.

No início da tarde desta quinta, 9, o elenco do Bahia desembarcou em Salvador. Ainda no aeroporto, o volante Edson rebateu as declaraçõesde Guilherme Biteco.

"Na verdade, jogadores têm que ter respeito um pelo outro, né? A partir do momento que você não tem respeito, isso fica feio, mancha a tua carreira. Em nenhum momento, ninguém do Bahia desprezou o Paraná. Se pegar a minha coletiva, a de Eduardo, a gente falou bem do Paraná", afirmou o volante do Esquadrão.

Édson ainda aproveitou para fazer duras criticas ao jogador do Paraná. "Daí, o engraçadinho, que parece, parece não, tem uma vida de cigano, que não para em lugar nenhum, não é titular em lugar nenhum, não deu chute em lugar nenhum, acaba que está aí querendo aparecer para o pessoal. A gente pede que ele tenha mais respeito com os companheiros de profissão, porque daqui a pouco ele vai estar no lugar da gente, né?".

Por fim, Édson aproveitou para provocar Biteco: A história fala por si. É tanto que ele está jogando uma Série B e está lá pelo time dele no Paraná", completou o jogador.

