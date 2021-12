Edson deve voltar e Lucas é dúvida para pegar o Coritiba

Ainda em busca de seu primeiro ponto fora de casa no Brasileirão após nova derrota, na última segunda-feira, para o Grêmio, o Bahia deve ter mudança no time que visita na quinta-feira, 15, às 16h, o Coritiba.

O volante Edson sentou no banco de reservas em Porto Alegre, mas já estava na programação que o jogador, recuperado de problema no joelho, ficaria pronto para atuar 90 minutos só no compromisso em solo paranaense.

“Não poderia arriscar escalar [contra o Grêmio] um jogador que provavelmente teria de ser substituído. E Juninho vinha de uma ótima partida contra o Cruzeiro. No próximo jogo veremos o que vamos fazer”, despistou o técnico Jorginho na entrevista coletiva após o confronto com o Tricolor gaúcho. Mas a tendência é que Edson fique mesmo com a vaga de Juninho.

Começa venda para duelo com Palmeiras Começa venda para duelo com Palmeiras

Ainda há a possibilidade de haver alteração forçada na zaga. Lucas Fonseca saiu de campo no segundo tempo do duelo no Rio Grande do Sul por conta de um problema no púbis, e ontem, dia de treino no CT do Grêmio, ainda sentia dor no local. É dúvida. Na segunda, quem entrou em sua vaga foi Rodrigo Becão. Amanhã, Éder pode ser outra alternativa.

A delegação viajou na noite desta terça, 13, para Curitiba, onde treina nesta quarta, 14, no CT do Atlético-PR.

Tiago fica, emprestado

O presidente Marcelo Sant’Ana anunciou no mês passado que o Bahia teria chegado a um acerto definitivo com o zagueiro Tiago por mais três temporadas. No entanto, as negociações mudaram de rumo e o jogador ficará no clube, em princípio, emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano. A intenção do Bahia é adquirir seus direitos em dezembro, quando espera-se que a saúde financeira do clube esteja melhor.

Ao mesmo tempo, o Bahia deve emprestar o volante Gustavo Blanco, que vinha no América-MG, para o Galo até o fim de 2018. Blanco renovará com o Tricolor até 2019.

adblock ativo