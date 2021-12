Edital definirá campanha eleitoral no Bahia

Aprovados os cinco pontos que modificam o estatuto tricolor, em assembleia realizada no último sábado, com 99% dos votos, iniciou-se agora a corrida eleitoral para o cargo de presidente do Bahia.

O interventor Carlos Rátis vai publicar nesta semana o edital convocando as novas eleições, definindo também regras para a inscrição dos candidatos. Cada chapa será composta por apenas dois nomes: do presidente e do vice.

Até aqui, quatro nomes são cotados como pré-candidatos na sucessão tricolor. O radialista Antônio Tillemont, o empresário Rui Cordeiro, o secretário do governo do estado Fernando Schmidt e o vereador de Salvador Euvaldo Jorge (PP). Nos bastidores, os postulantes já têm se movimentado para viabilizar suas candidaturas.

Cordeiro, por exemplo, protocolou um pedido de debate nas emissoras de TV de Salvador para que ocorra um encontro dos candidatos na discussão das propostas. Enquanto isso, Schmidt tem buscado composição com nomes como Virgílio Elísio (diretor de competições da CBF) e Bobô (ex-jogador do Bahia e atual diretor da Sudesb).

Já Tillemont pediu licença da rádio para se dedicar exclusivamente à corrida eleitoral, além de ter prometido, em caso de vitória, se desligar definitivamente da empresa Antoniu's, que presta assessoria esportiva a jogadores de futebol, sendo alguns, inclusive, do tricolor (como é o caso de Railan, Feijão e Zé Roberto).

Comissão eleitoral - A eleição no Bahia terá uma comissão de cinco integrantes para acompanhar e fiscalizar as regras da disputa. Os nomes serão: Carlos Rátis (que vai acumular a função de presidente da comissão), Jaime Barreiros (também da interventoria), Rafael Barreto (especialista em direito eleitoral), Vladimir Aras (procurador geral da República) e Joseph Rodrigues (técnico do TRE). As eleições serão realizadas com urnas eletrônicas.



